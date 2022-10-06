В ОДЕСІ ЧУЛИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУЛИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУЛИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Прокурори САП визнали достатність доказів за трьома епізодами, пов'язаними з виведенням коштів із ПриватБанку напередодні його націоналізації
Залужний обговорив оперативну обстановку на фронті з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Міллі
Сили оборони відбили атаки ворога на 10 напрямках і завдали ударів по 24 районах скупчення окупантів і їхньої техніки – Генштаб
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