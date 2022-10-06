У ХЕРСОНІ ТА НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ТА НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ТА НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Потрібне чітке та принципове засудження РФ за анексію територій України, суворі санкції, щоб це відрізнялося від 2014 р. - Зеленський
UNITED24 та "Метінвест" Ахметова реалізують браслети зі сталі "Азовсталі", кошти спрямують на купівлю дронів для ЗСУ
Потрібне чітке та принципове засудження РФ за анексію територій України, суворі санкції, щоб це відрізнялося від 2014 р. - Зеленський
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