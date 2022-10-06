ВИБУХИ В КРАМАТОРСЬКУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В КРАМАТОРСЬКУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В КРАМАТОРСЬКУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоквартирних будинках у Запоріжжі, людей витягують з-під завалів
На південному напрямку авіація ЗС України завдала чотири удари по позиціях противника, ракетними військами та артилерією виконано понад 350 вогневих завдань
Окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоквартирних будинках у Запоріжжі, людей витягують з-під завалів
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