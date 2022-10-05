У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Унаслідок російської атаки по Запоріжжю зруйновано інфраструктурні об'єкти, є постраждалі - міськрада
Унаслідок російської атаки по Запоріжжю зруйновано інфраструктурні об'єкти, є постраждалі - міськрада
ЗСУ за минулу добу збільшили втрати ворога на 200 людей особового складу, 11 танків і 20 бронемашин - Генштаб
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