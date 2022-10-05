Події

10:36 05.10.2022

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський знову закликав до створення Спецтрибуналу щодо російської агресії проти України

Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані, – Єрмак

Унаслідок російської атаки по Запоріжжю зруйновано інфраструктурні об'єкти, є постраждалі - міськрада

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, працює ППО – ОВА

ППО збила всі шість дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину в ніч на середу, – ОВА

ОСТАННЄ

Зеленський знову закликав до створення Спецтрибуналу щодо російської агресії проти України

Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані, – Єрмак

Унаслідок російської атаки по Запоріжжю зруйновано інфраструктурні об'єкти, є постраждалі - міськрада

Українські війська досягають значних успіхів на півдні та продовжують наступ на сході країни - ISW

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, працює ППО – ОВА

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ППО збила всі шість дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину в ніч на середу, – ОВА

ЗСУ за минулу добу збільшили втрати ворога на 200 людей особового складу, 11 танків і 20 бронемашин - Генштаб

Зеленський: На захоплених територіях РФ знищує основи життя – економіку, соціальну сферу, культуру

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 928 воєнних злочинів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА