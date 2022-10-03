Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили шведському науковцю Сванте Паабо

Лауреатом Нобелівської премії з медицини та фізіології 2022 року став шведський біолог Сванте Паабо, оголосили в понеділок у нобелівському комітеті.

Премію присудили "за відкриття, пов'язані з геномами вимерлих гомінідів та з еволюцією людини".

"Завдяки своєму новаторському дослідженню Сванте Паабо зробив щось, здавалося б, неможливе: визначив геном неандертальця, вимерлого предка сучасної людини. (...) Важливо зазначити: Паабо також виявив, що передача генів походить від вимерлих гомінідів до Homo sapiens після міграції близько 70 тис. років тому. Цей стародавній потік генів до сучасних людей має нині фізіологічне значення, наприклад, впливаючи на те, як наша імунна система реагує на інфекції", - йдеться у пресрелізі нобелівського комітету.

За словами одного з членів комітету, Паабо проводив свої дослідження у Мюнхенському університеті та Інституті еволюційної антропології Макса Планка у Лейпцигу.

Паабо народився у Стокгольмі у 1955 році. Він є членом Шведської королівської академії наук, іноземним членом Національної академії наук США, Французької академії наук та Лондонського королівського товариства.

Навчався в Уппсальському університеті, де вивчав єгиптологію, російську мову, історію науки та медицини. Паабо захистив дисертацію з молекулярної імунології і потім почав працювати в центрі молекулярної біології Цюріхського університету та в Інституті вивчення раку в Лондоні. У 1990-1997 роках обіймав посаду професора загальної біології в Мюнхенському університеті, а з 1997 року - директор департаменту генетики в Інституті еволюційної антропології в Лейпцигу.