ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
Унаслідок обстрілу Запоріжжя окупантами пошкоджено інфраструктурний об'єкт, два навчальні заклади, медзаклад і сім багатоквартирних будинків
За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ
Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру
Церемонія прощання з полковником Матюшенком, який командував "Привидами Києва", відбудеться в понеділок у Бучі
Російські окупанти продовжили обстріли Донецької області, в Часовому Яру одна людина залишається під завалами гуртожитку
Унаслідок обстрілу Запоріжжя окупантами пошкоджено інфраструктурний об'єкт, два навчальні заклади, медзаклад і сім багатоквартирних будинків
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины