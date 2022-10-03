ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ
За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ
П'ять суден доставлять до Іспанії, Італії та Тунісу кукурудзу та пшеницю в рамках стамбульської зернової угоди
Перша леді провела зустрічі з першою леді Туреччини, Вселенським Патріархом Варфоломієм та взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа"
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