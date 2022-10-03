Події

07:27 03.10.2022

ЗС України відбили атаки противника в районі восьми населених пунктів, знищили десять повітряних цілей

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ЗС України відбили атаки противника в районі восьми населених пунктів, знищили десять повітряних цілей

Минулої доби українські військові відбили атаки російських окупантів у районі 8 населених пунктів. Авіа та ракетними ударами знищено 43 цілі противника, з яких 10 – повітряні, повідомили у Генштабі.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці у Фейсбуці в понеділок.

За уточненою інформацією підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника у Запорізькій області за попередні дні. Це один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

 

 

Теги: #генштаб_зсу

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