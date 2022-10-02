Події

16:13 02.10.2022

У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТНІ ВИБУХИ-ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТНІ ВИБУХИ-ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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