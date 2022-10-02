У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТНІ ВИБУХИ-ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТНІ ВИБУХИ-ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТНІ ВИБУХИ-ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони
Маляр: за час повномасштабної війни проведено 24 обміни полоненими, 808 українських захисників врятовано з російського полону
На Чернігівщині знайшли тіла чотирьох чоловіків та автомобіль, що імовірно вибухнув на міні - К.Тимошенко
"Швидка", що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні, водій загинув, фельдшер постраждав - волонтер.
Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони
Прикордонна служба Польщі повідомила про різке зростання спроб нелегального переходу білорусько-польського кордону
Маляр: за час повномасштабної війни проведено 24 обміни полоненими, 808 українських захисників врятовано з російського полону
Російські окупанти селяться в лікарнях і житлових будинках в Херсонській області, оскільки вважають, що селитися в адміністративних будівлях для них небезпечно - Хлань
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