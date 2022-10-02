Події

15:40 02.10.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ОКУПОВАНОМУ СКАДОВСЬКУ НА ХЕРСОНЩИНІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ОКУПОВАНОМУ СКАДОВСЬКУ НА ХЕРСОНЩИНІ

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ЗСУ повністю зачистили Лиман від російських окупантів – Зеленський

412 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні - прокуратура

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