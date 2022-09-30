В ОДЕСІ ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії
Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко
Грузія відкидає грубе порушення РФ міжнародного права і підтверджує підтримку територіальної цілісності України – президент
Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії
Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко
Солдатів строкової служби в Україні буде звільнено в запас у встановлені терміни, але не раніше оголошення демобілізації
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