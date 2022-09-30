Події

16:38 30.09.2022

За 100 днів вдалося повернути 2,5 тис. загиблих воїнів – Котенко

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За 100 днів вдалося повернути 2,5 тис. загиблих воїнів – Котенко

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявляє, що з травня 2022 року вдалося повернути тіла більш ніж 2,5 тис. полеглих українських захисників.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, за словами Котенка, з травня на гарячу лінію уповноваженого надійшло понад 30 тисяч звернень.

Уповноважений також зазначив, що наразі налічується 1308 цивільних і 965 військових, зниклих безвісти.

Теги: #котенко #зниклі_безвісти

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