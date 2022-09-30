За 100 днів вдалося повернути 2,5 тис. загиблих воїнів – Котенко
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявляє, що з травня 2022 року вдалося повернути тіла більш ніж 2,5 тис. полеглих українських захисників.
Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, за словами Котенка, з травня на гарячу лінію уповноваженого надійшло понад 30 тисяч звернень.
Уповноважений також зазначив, що наразі налічується 1308 цивільних і 965 військових, зниклих безвісти.