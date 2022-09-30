Події

16:40 30.09.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРИМУ

1 хв читати

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРИМУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав Раду ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні

Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО

Україна готова до діалогу, але з іншим президентом Росії - Зеленський

У Запоріжжі госпіталізовано 81 постраждалого внаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони, загиблих 26 – поліція

Під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі виявили тіло другого загиблого

ОСТАННЄ

Зеленський закликав Раду ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні

Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО

Україна готова до діалогу, але з іншим президентом Росії - Зеленський

За 100 днів вдалося повернути 2,5 тис. загиблих воїнів – Котенко

Президент Єврокомісії: Проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить – це українські землі

Путін заявив про "приєднання" до Росії Донецька, Луганська, Херсонської та Запорізької областей України, інші країни світу заявили про нікчемність прийнятих рішень

Подоляк: 8 років тому російські військові оточили наші війська біля Іловайська, сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ

У Запоріжжі госпіталізовано 81 постраждалого внаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони, загиблих 26 – поліція

Київ передасть Дніпру 30 автобусів - мер

Під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі виявили тіло другого загиблого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА