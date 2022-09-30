ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРИМУ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРИМУ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРИМУ
У Запоріжжі госпіталізовано 81 постраждалого внаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони, загиблих 26 – поліція
Президент Єврокомісії: Проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить – це українські землі
Путін заявив про "приєднання" до Росії Донецька, Луганська, Херсонської та Запорізької областей України, інші країни світу заявили про нікчемність прийнятих рішень
Подоляк: 8 років тому російські військові оточили наші війська біля Іловайська, сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ
У Запоріжжі госпіталізовано 81 постраждалого внаслідок ранкового обстрілу гуманітарної колони, загиблих 26 – поліція
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