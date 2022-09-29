У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Пожежі та загоряння на енергоблоках ЗАЕС не зафіксовано, стався черговий підрив тварин на мінах РФ – "Енергоатом"
Омбудсмен: Використання військовополонених і заручників як мобілізаційного ресурсу – це грубе порушення Женевських конвенцій
Міноборони зацікавлене віддати українським виробникам 100% замовлень із речового забезпечення у 2023 році – Резніков
Пожежі та загоряння на енергоблоках ЗАЕС не зафіксовано, стався черговий підрив тварин на мінах РФ – "Енергоатом"
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