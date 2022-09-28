У ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ
У ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ
У ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ
Шмигаль візьме участь у міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, Зеленський звернеться до її учасників онлайн
У Сумській області через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач
Шмигаль візьме участь у міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, Зеленський звернеться до її учасників онлайн
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