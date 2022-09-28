ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
Заарештовано літак директора підприємства цивільної авіації, підозрюваного в колабораційній діяльності, - ДБР
Лише 0,5% жителів окупованої частини Запорізької області взяли участь у псевдореферендумі – мер Мелітополя
В Умані завершилися культові заходи з нагоди Рош Гашана, місто прийняло майже 23 тис. паломників-хасидів – К.Тимошенко
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