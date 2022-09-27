В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У результаті вечірніх ворожих ударів по Харкову пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у деяких районах міста немає світла
Зеленський обговорив зі Столтенбергом ситуацію на полі бою та подальшу підтримку ЗСУ з боку держав-членів НАТО
Окупанти продовжують намагатися встановити контроль над Донецькою областю та утримати захоплені території на півдні і сході України
Суд призупинив розгляд апеляції "Дніпроазоту" на рішення про збереження його зобов'язань перед ПриватБанком
У разі затягування війни Україну можуть залишити до 5 млн громадян - Інститут демографії та соцдосліджень НАНУ
У результаті ворожих ударів по Харкову попередньо постраждалих немає, але порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги за номером "103"
У результаті вечірніх ворожих ударів по Харкову пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у деяких районах міста немає світла
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