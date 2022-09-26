В ОДЕСІ ЗНОВУ ПРОЛУНАВ ВИБУХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЗНОВУ ПРОЛУНАВ ВИБУХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЗНОВУ ПРОЛУНАВ ВИБУХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Українська авіація вразила 13 місць дислокації окупантів та їхньої техніки і п'ять позицій ЗРК - Генштаб
До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель
Фон дер Ляєн і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України у її боротьбі проти російської агресії
До Умані продовжують прибувати паломники-хасиди, безпеку гарантують понад 600 українських поліцейських
Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже
Окупанти обстріляли вдень Шосткинський район ракетами, втрат немає, але низка населених пунктів без світла
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