Події

21:18 26.09.2022

В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська авіація вразила 13 місць дислокації окупантів та їхньої техніки і п'ять позицій ЗРК - Генштаб

Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей - ДСНС

МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС - Гроссі

До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

Україна відновила електропостачання Балаклії

ОСТАННЄ

В ОДЕСІ ЗНОВУ ПРОЛУНАВ ВИБУХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Окупанти обстріляли Криворізький і Нікопольський райони, у Марганці троє людей поранені

Фон дер Ляєн і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України у її боротьбі проти російської агресії

На Дніпропетровщині сили ППО збили російську ракету

До Умані продовжують прибувати паломники-хасиди, безпеку гарантують понад 600 українських поліцейських

Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже

Окупанти обстріляли вдень Шосткинський район ракетами, втрат немає, але низка населених пунктів без світла

Мобілізовані громадяни РФ масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон

На півночі України тривають навчання для підготовки до відбиття можливих загроз із боку Білорусі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА