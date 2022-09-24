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17:51 24.09.2022

Партнерство України з Westinghouse дедалі міцнішає – голова Міненерго

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Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив подальше розширення співпраці з головним виконавчим директором Westinghouse Electric Company Патріком Фрагманом у штаб-квартирі компанії у Піттсбурзі
"Через агресивну енергетичну політику Росії і, одночасно, завдяки прагненням цивілізованих країн зупинити зміни клімату, атомна енергетика отримала новий шанс для розвитку. У світі, де викопне паливо використовується як зброя, мирний атом є джерелом чистої та надійної енергії", - цитує прес-служба Міненерго слова міністра у суботу.
Галущенко підкреслив, що партнерство України з компанією Westinghouse стає дедалі міцнішим і охоплює все більше напрямків, будучи запорукою успішного розвитку атомної енергетики в Україні.
"Завдяки Westinghouse ми змогли повністю відмовитись від російського ядерного палива, що стало значним кроком для зміцнення нашої енергетичної безпеки. Співпраця з компанією дає широкі можливості для реалізації українського наукового потенціалу у галузі", – додав міністр.
Фрагман, у свою чергу, відзначив мужність та професіоналізм українських атомників, які вже півроку в жахливих умовах окупації російськими військами забезпечують роботу захопленої Росією Запорізької АЕС, утримуючи мир від ядерної катастрофи.

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