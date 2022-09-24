В Днепре разоблачили агента ФСБ, передававшего данные из тюрьмы, в Покровске задержаны двое вражеских информаторов - СБУ

В ходе многоэтапной спецоперации Служба безопасности обезвредила еще одну межрегиональную агентурную сеть РФ, которая корректировала вражеский огонь в прифронтовых районах востока и юга Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, одного агента разоблачили в Днепре. Им оказался заключенный одного из исправительных учреждений.

"Посредством скрытого мобильного телефона он наладил связь со своими сообщниками на свободе, которые передавали ему геолокацию украинских блокпостов. Полученную информацию заключенный передавал представителям спецслужб России, которые завербовали его через связи в криминальных кругах", - говорится в сообщении.

За помощь захватчикам заключенный надеялся выйти на свободу и получить должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Установлено, что для коммуникации враг использовал заранее отработанные анонимные Телеграм-каналы, а разведданные получал в виде отметок на электронных картах с фото- и видеофиксацией объектов.

Также в Донецкой области два российских агента передавали оккупантам места дислокации подразделений ВСУ, в том числе расположение боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Установлено, что информаторы были завербованы представителями ФСБ после полномасштабного вторжения. В поле зрения спецслужб России попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно афишировали среди окружающих.

Задокументировано, что оба злоумышленника действовали по указаниям "связных" так называемой "мдб днр", которые в дальнейшем докладывали своим российским кураторам.

Сотрудники СБУ задержали обоих агентов в Покровске на попытке передачи развединформации оккупантам.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрениях по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.