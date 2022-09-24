Події

13:49 24.09.2022

В Днепре разоблачили агента ФСБ, передававшего данные из тюрьмы, в Покровске задержаны двое вражеских информаторов - СБУ

2 хв читати
В Днепре разоблачили агента ФСБ, передававшего данные из тюрьмы, в Покровске задержаны двое вражеских информаторов - СБУ

В ходе многоэтапной спецоперации Служба безопасности обезвредила еще одну межрегиональную агентурную сеть РФ, которая корректировала вражеский огонь в прифронтовых районах востока и юга Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, одного агента разоблачили в Днепре. Им оказался заключенный одного из исправительных учреждений.

"Посредством скрытого мобильного телефона он наладил связь со своими сообщниками на свободе, которые передавали ему геолокацию украинских блокпостов. Полученную информацию заключенный передавал представителям спецслужб России, которые завербовали его через связи в криминальных кругах", - говорится в сообщении.

За помощь захватчикам заключенный надеялся выйти на свободу и получить должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Установлено, что для коммуникации враг использовал заранее отработанные анонимные Телеграм-каналы, а разведданные получал в виде отметок на электронных картах с фото- и видеофиксацией объектов.

Также в Донецкой области два российских агента передавали оккупантам места дислокации подразделений ВСУ, в том числе расположение боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Установлено, что информаторы были завербованы представителями ФСБ после полномасштабного вторжения. В поле зрения спецслужб России попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно афишировали среди окружающих.

Задокументировано, что оба злоумышленника действовали по указаниям "связных" так называемой "мдб днр", которые в дальнейшем докладывали своим российским кураторам.

Сотрудники СБУ задержали обоих агентов в Покровске на попытке передачи развединформации оккупантам.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрениях по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #сбу #днепр #агенты_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:48 24.09.2022
У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

У Дніпрі викрили агента ФСБ, який передавав дані з в'язниці, у Покровську затримано двох ворожих інформаторів - СБУ

11:11 24.09.2022
СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

20:36 23.09.2022
СБУ виявила понад 4 тис. осіб, яких окупанти планують залучити до псевдореферендуму

СБУ виявила понад 4 тис. осіб, яких окупанти планують залучити до псевдореферендуму

13:08 23.09.2022
СБУ встановила понад 1,5 тис. осіб, які будуть задіяні в організації псевдореферендуму у Запорізькій області

СБУ встановила понад 1,5 тис. осіб, які будуть задіяні в організації псевдореферендуму у Запорізькій області

09:21 22.09.2022
В.о. глави СБУ: Обмін Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді

В.о. глави СБУ: Обмін Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді

14:31 19.09.2022
СБУ запобігла витоку за кордон секретних технологій з виробництва авіадвигунів для винищувачів

СБУ запобігла витоку за кордон секретних технологій з виробництва авіадвигунів для винищувачів

14:43 17.09.2022
СБУ оприлюднила свідчення жителя Куп'янська, який пройшов через тортури ФСБ під час окупації

СБУ оприлюднила свідчення жителя Куп'янська, який пройшов через тортури ФСБ під час окупації

12:11 17.09.2022
СБУ затримала в Миколаєві російського агента, який фіксував позиції ЗСУ

СБУ затримала в Миколаєві російського агента, який фіксував позиції ЗСУ

15:52 15.09.2022
В.о. глави СБУ: Слідчі збирають докази обстрілів окупантами греблі Карачунівського водосховища та ТЕЦ у Харківській області для міжнародних інстанцій

В.о. глави СБУ: Слідчі збирають докази обстрілів окупантами греблі Карачунівського водосховища та ТЕЦ у Харківській області для міжнародних інстанцій

13:41 15.09.2022
СБУ затримала 16 колаборантів та виявила списки всіх посадових осіб окупаційних адміністрацій у Харківській області

СБУ затримала 16 колаборантів та виявила списки всіх посадових осіб окупаційних адміністрацій у Харківській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

Українські зенітники збили вже кілька іранських безпілотників – Зеленський

Зеленський: Російська мобілізація на окупованих територіях – злочин проти народу

Україна на Генасамблеї ООН представила своє реалістичне та логічне бачення завершення війни – Зеленський

ОСТАННЄ

Єрмак: кожному, хто допомагає РФ зброєю, гарантована ізоляція, і йдеться не тільки про санкції

Чистий приплив в Україну через західний кордон за минулий тиждень зріс до 15 тис. - Держприкордонслужба

9 повітряних цілей знищили бійці Повітряних сил ЗСУ 23 вересня

Втрати російських окупантів за добу становлять 240 осіб, 8 танків, 11 бойових машин, 6 артсистем, 1 літак і 1 вертоліт - Генштаб

Окупанти обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю АКХЗ, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію - голова ОВА

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 391 дитина – Офіс генпрокурора

Подоляк: багаторічні санкції та ізоляція так і не допомогли Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України

Ворог вночі обстріляв Миколаїв, влучив в акваторію річки Південний Буг – ОВА

Кремль не зможе створити мобілізаційний резерв навіть низької якості, якщо швидко не вирішить системні проблеми - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА