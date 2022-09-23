Керівництво профільного комітету Ради пропонує на час війни спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку

Оптимізувати процедуру виведення системного банку з ринку у разі втрати ним ліквідності під час війни, зокрема, націоналізувати його без докапіталізації з боку держави, пропонують голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев, його заступник Ярослав Железняк та група депутатів у зареєстрованому у Раді у п'ятницю законопроекті (№8069).

"Націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не вимагатиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день ухвалення НБУ відповідного рішення", – йдеться в інформаційній довідці до законопроекту, переданого Гетманцевим агентству "Інтерфсакс-Україна".

Законопроектом пропонується надати державі в особі Мінфіну право за пропозицією Нацбанку брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку, а Фонду гарантування вкладів фізосіб -- продавати такий банк державі за спецпроцедурою.

Крім зазначеного вище кроку, вона також включає збереження розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, а також відмову від обміну грошових зобов'язань банку на акції додаткової емісії та формування резервів банку на покриття збитків за активними банківськими операціями та визначення кредитного ризику за всіма активними банківськими операціями.

"Замість обміну вкладів на акції з подальшим їх викупом державою запроваджується припинення зобов'язань банку перед контролерами та власниками суттєвої участі в такому банку, а також підсанкційними особами з подальшим зарахуванням коштів за цими зобов'язаннями у дохід банку (також збільшується капітал банку)", – пояснюється у довідці.

Відповідно до неї, відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії) буде можливим лише після компенсації збитків державі Україна від РФ і виключно за рахунок таких коштів.

Лідер правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Forbes Україна" минулого тижня заявив, що Альфа-Банк Україна потребує докапіталізації на $1 млрд, і якщо актив націоналізувати, то цю суму доведеться заплатити державі.

У той же час банк підкреслив, що має достатній запас ліквідності, залишається операційно прибутковим, а зроблене ним наприкінці весни пропозиція про докапіталізацію на $1 млрд із коштів акціонерів, які потрапили під санкції, викликана як можливою потребою в $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і бажанням мати ресурс для збільшення кредитування.

"Не можемо прокоментувати, оскільки там нема згадки про конкретні фінустанови. Зі свого боку не бачимо підстав для таких кроків щодо Альфа-Банку Україна, оскільки Банк відповідає всім нормативам та має достатній запас ліквідності. Успішно пройшов всі стрес-тестування", -- прокоментувала прес-служба банку безпосередньо цю останню законодавчу ініціативу.