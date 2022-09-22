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10:54 22.09.2022

У Києві відкрилася виставка врятованих в Іванкові картин Примаченко - Ткаченко

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У Києві відкрилася виставка врятованих в Іванкові картин Примаченко - Ткаченко

У Києві відкрилася виставка врятованих в Іванкові Київської області картин художниці Марії Примаченко, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Врятовані картини Марії Примаченко з Іванкова можна побачити у Києві на виставці "Марія Примаченко. Врятоване" у ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім". Росіяни навмисне поцілили в музей в Іванкові. Ми це точно знаємо. Я вдячний людям, що врятували картини й інші експонати, які були в музеї", - написав міністр у телеграм-каналі.

За його словами, місцева влада разом із Київською військовою обласною адміністрацією подасть до Міністерства культури та інформаційної політики документацію щодо відновлення музею, а відомство передасть гроші від ЮНЕСКО для відновлення.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/2164

Теги: #примаченко
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