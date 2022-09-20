Стефанчук про псевдореферендуми: За всі ці ефемерні речі будуть абсолютно реальні покарання

Участь в організації псевдореферендумів про входження до складу Росії, які "народні ради" самопроголошених "республік" мають намір провести з 23 до 27 вересня, містить ознаки злочину і спричинить реальне покарання, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Усе, що вони (російські окупанти – ІФ) проводять у ці терміни, у цей спосіб, є незаконним, воно містить ознаки злочину, визначеного Кримінальним кодексом України. За всі ці ефемерні речі будуть абсолютно реальні покарання. Тому я звертаюся до тих, хто ще вагається щодо своєї участі в "референдумі", в його організації: усе це кримінально каране. І тому 150 разів зважте, чи варто брати участь у цих інспірованих авантюрах, які здійснює окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях України", – сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він наголосив, що питання, пов'язані з народовладдям, закріплені у статті 5 Конституції України, в якій визначено, що найвищим джерелом влади є народ, а це реалізується суворо в рамках закону. Водночас Стефанчук зазначив, що референдуми проводять в Україні виключно за процедурою, передбаченою законом про всеукраїнський референдум.

"Будь-які інші способи – незаконні і нелегітимні. Це самовільні способи захоплення влади, яка належить народу України. Будь-які результати цього "референдуму" не будуть визнані ні Україною, ні всім цивілізованим світом. Це просто якісь внутрішні "хотєлки", "збори друзів", але це не референдум. І тому я просив би всіх звернути особливу увагу на те, що все, що вони чинять проти законодавства України, проти закону про всеукраїнський референдум, при цьому з демонстрацією факту захоплення влади, чітко підпадатиме під норми Кримінального кодексу України", – пояснив голова ВР.

Він також нагадав, що Верховна Рада 29 липня ухвалила звернення (проєкт постанови №7598) до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Європейської комісії, Європейського парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та їхніх парламентських асамблей, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

"Усі дії щодо насильницького примушування громадян до участі в "референдумі" або підкупу будуть кваліфіковані як відповідні кримінальні злочини. А враховуючи, що вони відбуваються разом із воєнними злочинами на тих територіях, то покарання буде найсуворішим", – додав Стефанчук.

Як повідомлялося, у вівторок "народні ради" самопроголошених "республік" заявили про рішення провести т. зв. референдуми щодо входження до складу Росії з 23 до 27 вересня. Пізніше про проведення т. зв. референдуму на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей заявили і місцеві гауляйтери.