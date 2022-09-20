Події

15:18 20.09.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ЕНЕРГОДАРІ

1 хв читати

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ЕНЕРГОДАРІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Проведення "референдумів" нічого не змінює в плануванні дій України щодо деокупації тимчасово окупованих територій - Подоляк

Незаконні "референдуми" не зможуть зупинити ЗСУ - Подоляк

ВР звернулася до світової спільноти у зв'язку з агресією РФ у районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці

Українці заявили про майже одноголосну довіру Збройним силам України – опитування

Словенія поставить Україні 28 танків

ОСТАННЄ

В Україні запрацював вебресурс з інформацією про виживання в умовах війни, до розробки долучилися ПРООН та ЄС

Проведення "референдумів" нічого не змінює в плануванні дій України щодо деокупації тимчасово окупованих територій - Подоляк

Щонайменше 250 тис. осіб змогли взяти участь у громадській церемонії прощання з британською королевою Єлизаветою II

ВР утворила ТСК із розслідування порушень використання гумдопомоги

Незаконні "референдуми" не зможуть зупинити ЗСУ - Подоляк

ВР звернулася до світової спільноти у зв'язку з агресією РФ у районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці

Кулеба: Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна і надалі звільнятиме свої території

У деокупованих населених пунктах можна отримати всі необхідні виплати – голова Луганської ОВА

"Референдуми" про входження до складу Росії відбудуться в ОРДЛО і тимчасово окупованій Херсонській області з 23 до 27 вересня

Російські окупанти почали доволі часто бити по системі енергопостачання в Запорізькій області - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА