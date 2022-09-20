ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ЕНЕРГОДАРІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ЕНЕРГОДАРІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ЕНЕРГОДАРІ
Проведення "референдумів" нічого не змінює в плануванні дій України щодо деокупації тимчасово окупованих територій - Подоляк
ВР звернулася до світової спільноти у зв'язку з агресією РФ у районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці
В Україні запрацював вебресурс з інформацією про виживання в умовах війни, до розробки долучилися ПРООН та ЄС
Проведення "референдумів" нічого не змінює в плануванні дій України щодо деокупації тимчасово окупованих територій - Подоляк
Щонайменше 250 тис. осіб змогли взяти участь у громадській церемонії прощання з британською королевою Єлизаветою II
ВР звернулася до світової спільноти у зв'язку з агресією РФ у районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці
Кулеба: Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна і надалі звільнятиме свої території
"Референдуми" про входження до складу Росії відбудуться в ОРДЛО і тимчасово окупованій Херсонській області з 23 до 27 вересня
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