Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners

У Нью-Йорку мешкає більше багатих людей, ніж у будь-якому іншому місті світу, повідомляється у звіті консалтингової компанії Henley&Partners.

У Нью-Йорку налічується 345,6 тис. мільйонерів та 15,47 тис. мультимільйонерів, тобто жителів зі статком понад $10 млн. Також у ньому живуть 737 осіб, багатство яких перевищує $100 млн, та 59 мільярдерів.

За даними дослідження, близько 4% з 8,38 млн ньюйоркців володіють інвестиційними активами (майном, грошима або акціями) на суму понад $1 млн, повідомляє CNBC. Загальні особисті статки мешканців Нью-Йорка перевищують $3 трлн.

Токіо посів друге місце у рейтингу міст з найбільшою кількістю багатих жителів (304,9 тис., включно з 12 мільярдерами), на третьому перебуває район затоки Сан-Франциско, до якої входить Кремнієва долина (276,4 тис., 62 мільярдери).

На четвертому рядку розташовується Лондон (272,4 тис.), на п'ятому - Сінгапур (249,8 тис.) і завершують десятку найбагатший мільйонерів китайські Пекін (131,5 тис.) та Шанхай (130,1 тис.).

До лідерів рейтингу також належать Лос-Анджелес, Чикаго і Х'юстон, які займають позиції з шостої по восьму. Таким чином, половина з десяти найбагатших міст світу розташована у США.

Тим часом найбільш швидко зростаючі за кількістю мільйонерів міста перебувають за межами цієї країни. Лідером є Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), Шарджа та Дубай (ОАЕ), Лусака (Замбія) та Луанда (Ангола). У першому півріччі 2022 року їхнє заможне населення збільшилося на 20%. Henley & Partners пояснюють це активним розвитком нафтової та газової промисловості та зростанням фондових ринків у цих країнах.

При цьому кількість багатих жителів у семи з десяти міст з найбільшою їхньою кількістю скоротилася. Підвищення спостерігалося лише у Сінгапурі, Сан-Франциско та Х'юстоні. Водночас у Нью-Йорку у 2022 році їхня кількість знизилася на 12%, у Лос-Анджелесі – на 6%, у Чикаго – на 4%, у Лондоні – на 9%. Однією з причин цього є загальне зменшення добробуту у світі, йдеться у звіті.