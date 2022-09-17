Події

09:06 17.09.2022

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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ЗС України відбили атаки і завдали противнику втрат у районах п'яти населених пунктів

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