Підрозділи ДСНС продовжують відкачку води у 43 із 116 приватних будинків у підтоплених районах Кривого Рогу після влучання російських ракет у греблю та підриву гідротехнічних споруд нижче за течією р. Інгулець, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у п’ятницю.

За його словами, в районі парку Мершавцева максимальний рівень води сягав 190 сантиметрів, njls zr зараз 20 сантиметрів.

Тимошенко зазначив, що подібна динаміка спаду рівня води спостерігається у всіх районах міста.

Він повідомив, що у Харківській області тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури. "Харківгаз" проводить обстеження та оцінку зруйнованих мереж для відновлення об’єктів газорозподільної системи.

Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС за тиждень роботи розмінували понад 24 гектари території Харківської області та знешкодили майже 1 тис/ вибухонебезпечних предметів.

За словами Тимошенка, у Чернігівській області, в селі Ягідне Іванівської територіальної громади, відновили 15 багатоквартирних будинків.

Заступник голови ОП зазначив, що в Сумській області вже відновили 893 об’єкти. Серед них: 465 об’єктів приватної забудови, 135 багатоповерхівок, 27 шкіл, 25 об’єктів ЖКГ, 17 закладів охорони здоров’я, 14 адміністративних будівель, 10 дитячих садочків, 6 закладів вищої освіти, три заклади культури.

Водночас на території області триває відновлення 15 багатоповерхівок, 9 закладів освіти, 7 адміністративних будівель.

Розповідаючи про ситуацію з евакуацією на Донеччині, Тимошенко відмітив, що наразі евакуйовано майже 17 тис осіб, з них 2,7 тис дітей.