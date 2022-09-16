Події

18:54 16.09.2022

У Кривому розі залишаються підтопленими 43 із 116 приватних будинків—заступник голови ОП

2 хв читати

Підрозділи ДСНС продовжують відкачку води у 43 із 116 приватних будинків у підтоплених районах Кривого Рогу після влучання російських ракет у греблю та підриву гідротехнічних споруд нижче за течією р. Інгулець, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у п’ятницю.

За його словами, в районі парку Мершавцева максимальний рівень води сягав 190 сантиметрів, njls zr зараз 20 сантиметрів.

Тимошенко зазначив, що подібна динаміка спаду рівня води спостерігається у всіх районах міста.

Він повідомив, що у Харківській області тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури. "Харківгаз" проводить обстеження та оцінку зруйнованих мереж для відновлення об’єктів газорозподільної системи.

Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС за тиждень роботи розмінували понад 24 гектари території Харківської області та знешкодили майже 1 тис/ вибухонебезпечних предметів.

За словами Тимошенка, у Чернігівській області, в селі Ягідне Іванівської територіальної громади, відновили 15 багатоквартирних будинків.

Заступник голови ОП зазначив, що в Сумській області вже відновили 893 об’єкти. Серед них: 465 об’єктів приватної забудови, 135 багатоповерхівок, 27 шкіл, 25 об’єктів ЖКГ, 17 закладів охорони здоров’я, 14 адміністративних будівель, 10 дитячих садочків, 6 закладів вищої освіти, три заклади культури.

Водночас на території області триває відновлення 15 багатоповерхівок, 9 закладів освіти, 7 адміністративних будівель.

Розповідаючи про ситуацію з евакуацією на Донеччині, Тимошенко відмітив, що наразі евакуйовано майже 17 тис осіб, з них 2,7 тис дітей.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

Генштаб ЗС України: Російські загарбники продовжують розміщувати військову техніку та особовий склад у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях

Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

Зеленський закликав світових політиків і всі міжнародні організації юридично визнати Росію державою-спонсором тероризму після масових поховань в Ізюмі

Стан готовності до опалювального сезону понад 80% - Шмигаль

ОСТАННЄ

Понад тисячу українців було замордовано та вбито у населених пунктах Харківської області, які перебували під окупацією

Під час окупації Куп'янська загарбники влаштували незаконну в'язницю в райвідділі поліції, там тримали місцевих жителів, які відмовилися стати колаборантами

Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

Генштаб ЗС України: Російські загарбники продовжують розміщувати військову техніку та особовий склад у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях

Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів всеукраїнської акції "Герой-рятівник року"

Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

Кабмін доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади провести до 31 жовтня функціональний аудит

Україна має намір домовитися з Молдовою про співпрацю у сфері вищої освіти

Кабмін передав Пенсійному фонду функції щодо призначення, нарахування та виплати житлових субсидій

ПС ЗСУ знищили 3 російські крилаті ракети на Дніпропетровщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА