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07:06 16.09.2022

Зеленський вважає необхідною жорстку реакцію на російські удари по інфраструктурі

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Зеленський вважає необхідною жорстку реакцію на російські удари по інфраструктурі

На кожен прояв російського терору необхідна жорстка та принципова реакція, заявив у відеозверненні в четвер увечері президент України Володимир Зеленський.

Говорячи про зустріч із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, він сказав, що "поінформував про нову й особливо підлу тактику російських терористів – удари по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі".

"Якраз під час перебування президента Єврокомісії в Україні російська армія завдала нового ракетного удару по Кривому Рогу, по Кіровоградщині. В обох випадках – по гідротехнічних спорудах. Мета цих ударів абсолютно зрозуміла. Це удари по людях, по нормальності життя в Україні", - сказав він.

"Ми у відповідь маємо показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінно жорстка і принципова реакція. Тому й потрібен восьмий санкційний пакет ЄС – ми про це говорили з пані Урсулою", - зазначив президент.

Він знову нагадав, що "потрібне і принципове рішення Сполучених Штатів Америки щодо держави-терориста, юридичне визнання цього статусу, і ми це, до речі, нещодавно обговорювали під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена. Обговорюємо це питання і під час контактів із конгресменами".

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