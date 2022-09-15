Два полки окупантів розформовані через суттєві втрати, в РФ почали набирати на війну кримінальників, бюджетників і багатодітних

Російські окупанти зазнали значних втрат на слобожанському напрямку, наслідком чого стало розформування двох полків, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву", - йдеться у зведенні.

За інформацією Генштабу, в окупованому смт Новоайдар Щастинського району Луганської області через велику кількість поранених під військові госпіталі терміново перепрофілюються цивільні медичні установи, зокрема і дитяча лікарня.

Також повідомляється, що військово-політичне керівництво РФ ухвалило рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок установ виконання покарань, державних підприємств і установ, зняття обмежень на заклик для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою.