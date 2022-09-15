Окупанти завдали 10 ракетних та авіаударів по Україні та здійснили 23 обстріли з РСЗВ - Генштаб

Російські окупанти за минулу добу завдали 5 ракетних, 5 авіаційних ударів і здійснили 23 обстріли із систем реактивної артилерії по військових і цивільних об'єктах на території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Головного штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Від авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Кривий Ріг, Нікополь, Білогірка, Мар'їнка, Ольгівське, Оскіл, Миколаїв, Очаків, Любомирівка, Гуляйполе та Мирне", - йдеться у зведенні.

Як зазначено в повідомленні, окупанти не припиняють ударів по мирних житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Противник обстрілював інфраструктуру з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на сіверському напрямку – у районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області;

на харківському напрямку – Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок;

на слов'янському напрямку – Куп'янськ;

на краматорському напрямку – Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Даріївка та Верхньокам'янське;

на бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина.

За даними Генштабу, на авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках активних дій ворог не проводив, проте здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Також противник завдав вогненного ураження вздовж усієї лінії зіткнення на південнобузькому напрямку, крім того, вів повітряну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів.

"Ворог… намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - наголошується у зведенні.