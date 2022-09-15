У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Товарний потяг із українським зерном 14 вересня зійшов з колії у Румунії, слідчі не виключають диверсії – ЗМІ
Генпрокурор: Для створення спеціального міжнародного трибуналу важлива підтримка глобальної юридичної спільноти
"Всеукраїнська школа онлайн" забезпечить безперервне навчання у 5-11 класах протягом усього навчального року - Міносвіти
Товарний потяг із українським зерном 14 вересня зійшов з колії у Румунії, слідчі не виключають диверсії – ЗМІ
Унаслідок пошкодження гідротехнічних споруд на річці Інгулець підтопило понад 100 будинків та подвір'їв - ДСНС
Абсолютна більшість українців не готова йти на територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни – соцопитування
Генпрокурор: Для створення спеціального міжнародного трибуналу важлива підтримка глобальної юридичної спільноти
"Всеукраїнська школа онлайн" забезпечить безперервне навчання у 5-11 класах протягом усього навчального року - Міносвіти
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