Події

12:30 15.09.2022

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Товарний потяг із українським зерном 14 вересня зійшов з колії у Румунії, слідчі не виключають диверсії – ЗМІ

Генпрокурор: Для створення спеціального міжнародного трибуналу важлива підтримка глобальної юридичної спільноти

"Всеукраїнська школа онлайн" забезпечить безперервне навчання у 5-11 класах протягом усього навчального року - Міносвіти

Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів – глава МЗС

НАЗК склало два протоколи стосовно чернігівського міського голови - джерело

ОСТАННЄ

Товарний потяг із українським зерном 14 вересня зійшов з колії у Румунії, слідчі не виключають диверсії – ЗМІ

Унаслідок пошкодження гідротехнічних споруд на річці Інгулець підтопило понад 100 будинків та подвір'їв - ДСНС

У деокупованих Ізюмі та Куп'янську ДБР затримало колаборантів, зокрема колишніх правоохоронців

Абсолютна більшість українців не готова йти на територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни – соцопитування

На Полтавщині буде проведено тренувальний підрив, жителів закликають зберігати спокій

Генпрокурор: Для створення спеціального міжнародного трибуналу важлива підтримка глобальної юридичної спільноти

На Київщині в четвер проводитимуть навчання для саперів – ОВА

Правоохоронці викрили колаборантів із Кривого Рогу та Павлограда

"Всеукраїнська школа онлайн" забезпечить безперервне навчання у 5-11 класах протягом усього навчального року - Міносвіти

Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів – глава МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА