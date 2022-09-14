ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ У ЗАПОРІЖЖІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ У ЗАПОРІЖЖІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ У ЗАПОРІЖЖІ
Проєкт держбюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 37 грн/$1 на кінець 2022 року та приблизно 42 грн/$1 у середньому у 2023 році – прем'єр
У разі неможливості взимку в стислий термін відновити зруйновану критичну інфраструктуру, людей евакуюватимуть - Шмигаль
Російські окупанти продовжують застосовувати загороджувальні загони, щоб зупинити втечу своїх підрозділів – ГУР МО України
На деокупованих територіях створюють фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення - Шмигаль
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