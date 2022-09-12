Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

Президент України Володимир Зеленський заявив, звертаючись до російської влади, що "Україна буде з газом, світлом та водою, але без вас".

"Навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти. Навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів. Знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській – часткові проблеми з живленням", написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Ви досі думаєте, що ми "адін народ"? Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого й не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми?" – написав він.

"Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство". Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас! - заявив Зеленський.