У ПАВЛОДАРІ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ПАВЛОДАРІ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ПАВЛОДАРІ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Окупанти одночасно вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці, поранено людину, є руйнування - ОВА
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЧЕРГОВІ ВИБУХИ У ДНІПРІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ У ВСІХ ОБЛАСТЯХ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ
Українські військові на фронті випускають агітснаряди з листівками, де пропонують ворогові здаватися в полон
Міжнародний аеропорт "Львів" технічно готовий до запуску роботи, залишається питання безпеки – Садовий
Окупанти покидають позиції у Харківській та Луганській областях на вантажівках і викрадених легкових авто
Українські захисники захопили російський "Орлан-10", самохідну гармату й танк, а також захопили в полон представника поліції т.зв. "ЛНР"
Макрон у розмові з Путіним заявив про необхідність припинення війни в Україні та гарантування безпеки ЗАЕС – Єлисейський палац
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