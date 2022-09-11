Події

19:56 11.09.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЧЕРГОВІ ВИБУХИ У ДНІПРІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ У ВСІХ ОБЛАСТЯХ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЧЕРГОВІ ВИБУХИ У ДНІПРІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ У ВСІХ ОБЛАСТЯХ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

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