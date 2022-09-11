У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ЗСУ на Харківському напрямку розпочали просування на північ, до виходу на держкордон залишається 50 км - Залужний
Окупанти одночасно вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці, поранено людину, є руйнування - ОВА
Унаслідок ракетного удару окупантів по Березнегуватській громаді зруйновано 2 житлових будинки, постраждали 5 осіб - ОК "Південь"
Зеленський у день пам'яті жертв теракту в США 11 вересня: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу
РФ завдала в неділю ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників - речник командування ПС ЗСУ
ISW: За останні п'ять днів ЗСУ деокупували понад 3 тис. кв. км території України, це більше, ніж захопили російські війська з квітня
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