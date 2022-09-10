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15:23 10.09.2022

Україна очікує від Ізраїлю засудження воєнних злочинів РФ в Україні - Стефанчук

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Офіційний Київ очікує від Держави Ізраїль безкомпромісного, чіткого й однозначного засудження воєнних злочинів РФ в Україні. Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив під час зустрічі з депутатом Кнесету Ізраїлю Ніром Баркатом, повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Facebook.

«Спікер українського парламенту зазначив співрозмовнику, що очікує від Держави Ізраїль безкомпромісного, чіткого й однозначного засудження воєнних злочинів РФ в Україні. Також, Р.Стефанчук наголосив на необхідності запровадження більш жорстких економічних та фінансових санкцій проти рф», - йдеться в повідомленні.

Нір Баркат - ізраїльський політик, депутат Кнесету, колишній мер м.Єрусалим, наразі перебуває з візитом в Україні. Це перший ізраїльський політик, який відвідав нашу державу після початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого ц.р.

Посольство також зазначає, що Ізраїль надає значну гуманітарну підтримку нашій державі (товари першої необхідності, медикаменти, захисне спорядження тощо).

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