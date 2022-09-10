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11:41 10.09.2022

У ПОЛТАВІ ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ

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У ПОЛТАВІ ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ

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