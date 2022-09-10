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У ПОЛТАВІ ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ
У ПОЛТАВІ ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ
Українські війська звільнили близько 2500 кв. км на Харківщині і можуть створити котел навколо Ізюму - ISW
Зміна монарха в Лондоні може позначитися на політичному житті низки країн Співдружності націй - газета
У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компаній
У Дніпрі викрили агента ФСБ РФ, яка коригувала вогонь та здавала розробки стратегічного оборонного підприємства - Офіс генпрокурора
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