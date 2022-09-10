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11:12 10.09.2022

За сутки в Украине ликвидировано 350 российских военных, наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлении - Генштаб

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За сутки в Украине ликвидировано 350 российских военных, наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлении - Генштаб

Российские оккупанты за прошедшие сутки потерял в Украине 350 человек личного состава, с начала полномасштабного вторжения потери врага составили 52 25 человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как сообщается на странице Генштаба в Facebook, общие потери врага примерно составляют: танков ‒ 2136 (+14) ед., боевых бронированных машин ‒ 4584 (+9) ед., артиллерийских систем 1259 (+22) ед., РСЗО – 311 (+5) ед., средства ПВО ‒162 (+3) ед., самолетов – 239 (+0) ед., вертолетов – 212 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10), крылатые ракеты ‒ 215 (+1), корабли /катера ‒ 15 (+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн - 3426 (+27) ед., специальная техника –114 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлении. Данные уточняются.

 

Теги: #всу #війна

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