Події

22:14 08.09.2022

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ РОСІЙСЬКОЮ АРМІЄЮ БЕРДЯНСЬКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ РОСІЙСЬКОЮ АРМІЄЮ БЕРДЯНСЬКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України успішно ведуть контрнаступ на харківському напрямку, але на херсонському окупанти перейшли до тактики терору та використовують місцевих жителів як "живий щит"

Зеленський підписав указ про затвердження рішення РНБО щодо санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ

Постачання Україною агропродукції в рамках зернової ініціативи гарантують продовольчу безпеку

Із 1 вересня ЗСУ звільнили від російської окупації понад тисячу квадратних кілометрів України

У Великій Британії очікуються як мінімум десять днів жалоби у зв'язку зі смертю Єлизавети II

ОСТАННЄ

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївський та Баштанський райони Миколаєва, є руйнування інфраструктури, знеструмлення кількох населених пунктів і лісові пожежі

На Дніпропетровщині ніч пройшла відносно спокійно, окупанти одного разу обстріляли Нікопольський район, люди не постраждали

На Донеччині окупанти вбили 9 цивільних, поранили 23 людини

США запровадили санкції проти високопоставлених осіб Ірану, причетних до виробництва та постачання БПЛА до Росії для підтримки її агресії проти України

На Харківщині 52-річний чоловік зарізав співробітницю банку, правоохоронці затримала зловмисника

Харківські рятувальники за добу здійснили 32 виїзди, з яких 15 – на ліквідацію пожеж через обстріли окупантів

Окупанти за четвер обстріляли три ОТГ Сумської області, а в Шосткінському районі на міні підірвався автомобіль

ЗС України успішно ведуть контрнаступ на харківському напрямку, але на херсонському окупанти перейшли до тактики терору та використовують місцевих жителів як "живий щит"

Європейські лідери співчувають у зв’язку зі смертю британської королеви Єлизавети

За добу ЗС України знищили 59 окупантів, 17 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів на південному напрямку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА