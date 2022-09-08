У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ РОСІЙСЬКОЮ АРМІЄЮ БЕРДЯНСЬКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ РОСІЙСЬКОЮ АРМІЄЮ БЕРДЯНСЬКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ РОСІЙСЬКОЮ АРМІЄЮ БЕРДЯНСЬКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ЗС України успішно ведуть контрнаступ на харківському напрямку, але на херсонському окупанти перейшли до тактики терору та використовують місцевих жителів як "живий щит"
Зеленський підписав указ про затвердження рішення РНБО щодо санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ
Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївський та Баштанський райони Миколаєва, є руйнування інфраструктури, знеструмлення кількох населених пунктів і лісові пожежі
На Дніпропетровщині ніч пройшла відносно спокійно, окупанти одного разу обстріляли Нікопольський район, люди не постраждали
США запровадили санкції проти високопоставлених осіб Ірану, причетних до виробництва та постачання БПЛА до Росії для підтримки її агресії проти України
Харківські рятувальники за добу здійснили 32 виїзди, з яких 15 – на ліквідацію пожеж через обстріли окупантів
Окупанти за четвер обстріляли три ОТГ Сумської області, а в Шосткінському районі на міні підірвався автомобіль
ЗС України успішно ведуть контрнаступ на харківському напрямку, але на херсонському окупанти перейшли до тактики терору та використовують місцевих жителів як "живий щит"
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