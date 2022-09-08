ПОМЕРЛА КОРОЛЕВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЄЛИЗАВЕТА II - ЗАЯВА
ПОМЕРЛА КОРОЛЕВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЄЛИЗАВЕТА II - ЗАЯВА
ПОМЕРЛА КОРОЛЕВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЄЛИЗАВЕТА II - ЗАЯВА
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ РОСІЙСЬКОЮ АРМІЄЮ БЕРДЯНСЬКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Група Єрмака-Макфола обговорила необхідність запровадження санкцій проти РФ в сфері атомної енергетики, відмову від імпорту урану з Росії
К. Тимошенко: Початкове завдання від президента – відремонтувати житло у деокупованих населених пунктах
Жителі Придністров'я відмовляються підписувати контракти з російською армією, а в "оперативній групі військ" – масове дезертирство
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