Події

21:43 07.09.2022

В Єрусалимі з’явиться вулиця на честь Праведників народів світу Щепанюків

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Муніципалітет м. Єрусалим погодив звернення від Babyn Yar Holocaust Memorial Center щодо вшанування пам’яті українського подружжя Щепанюків, які є визнаними Праведниками народів світу за те, що рятували життя євреїв під час Другої світової війни. Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі в соцмережі Facebook.

"У 1941 році, Юлія та Роман, які проживали в м. Борислав Львівської області, надали прихисток сім’ї Вайс та врятували їх від неминучої смерті. Пізніше, після війни сім’я Вайс переїхала до Ізраїлю, де один із дітей Шева Вайс став політиком та займав посаду Спікера Кнесету Держави Ізраїль. Меморіальний комплекс Яд Вашем надав статус Праведників Юлії та Роману Щепанюк", - йдеться в повідомленні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук висловив вдячність муніципалітету міста Єрусалим та Babyn Yar Holocaust Memorial Center в особі пані Щаранського за дану ініціативу, яка вкотре показує близькість українського та єврейського народу, та готовність прийти на допомогу одне одному у важкі часи.

"Ми надзвичайно вдячні ізраїльтянам, які зараз, у найбільш страшні та криваві часи після завершення Другої світової війни допомагають українцям, які потерпають від російського збройного вторгнення. Тому, ініціатива із вшанування пам’яті подружжя Щепанюк є дуже символічною", - зазначив він.

Усього статус Праведників народів світу за порятунок життя євреїв в часи Голокосту отримали від Яд Вашем 2673 українців.

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