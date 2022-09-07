У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Генштаб ЗСУ: Російські війська продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях України
Окупанти у середу продовжували обстріл цивільної та військової інфраструктури на Сході та Півдні України
Окупанти обстріляли с. Мала Токмачка Запорізької області, загинули троє мешканців, які отримували гумдопомогу
РФ має намір залучити низку громадян ЄС до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України – ГУР Міноборони
Генпрокурор: Порушено справу за фактом можливих тортур і вбивства російськими військовими волонтера з Великої Британії
Генштаб ЗСУ: Російські війська продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях України
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