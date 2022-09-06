Події

14:11 06.09.2022

Посольство України в Ізраїлі закликає утриматись від паломництва до Умані та помолитися за мир

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Паломники хасиди повинні утриматися від паломництва до Умані на святкування єврейського нового року, яке цьогоріч припадає на період з 25 по 27 вересня, з міркувань безпеки. Відповідне звернення розміщено на сторінці Посольства України в Ізраїлі в соцмережі Facebook.

"Коли на Україні не припиняється відлуння російських ворожих вибухів, ми повинні берегти себе. Будь ласка, уникайте приїзду в Умань на Рош га-Шана і моліться, щоб в Україну повернувся мир і благословенне паломництво було відновлено", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, українська влада закликала паломників утриматись від відвідування Умані з огляду на російську агресію та неможливість забезпечити безпеку пілігримів. За деякою інформацію наразі вже близько тисячі хасидів прибули в Умань.

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