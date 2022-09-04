У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ЗС України відбили ворожі атаки поблизу населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське
На Харківщині під час огляду на блокпосту поліцейські виявили в автобусі боєприпаси до підствольного гранатомета
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