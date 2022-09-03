ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В СЕВАСТОПОЛІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В СЕВАСТОПОЛІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В СЕВАСТОПОЛІ
Через зброю, що спрацювала на виставці в Чернігові, троє дітей постраждали, 2-річний хлопчик у важкому стані
До суду направлено обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який керував операцією захоплення Києва
Через зброю, що спрацювала на виставці в Чернігові, троє дітей постраждали, 2-річний хлопчик у важкому стані
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