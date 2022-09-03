Події

16:32 03.09.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В СЕВАСТОПОЛІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В СЕВАСТОПОЛІ

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