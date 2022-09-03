ПІД ХЕРСОНОМ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ПІД ХЕРСОНОМ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ПІД ХЕРСОНОМ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Четверо дітей та один дорослий постраждали через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї, розпочато розслідування
Через зброю, що спрацювала на виставці в Чернігові, троє дітей постраждали, 2-річний хлопчик у важкому стані
Четверо дітей та один дорослий постраждали через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї, розпочато розслідування
Через зброю, що спрацювала на виставці в Чернігові, троє дітей постраждали, 2-річний хлопчик у важкому стані
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