У МИКОЛАЄВІ ЧУТНІ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТНІ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТНІ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ
До суду направлено обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який керував операцією захоплення Києва
Українська ППО збила в Дніпропетровській області всі п'ять випущених ворогом крилатих ракет "Калібр"
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 25 танків, 37 бронемашин і 5 крилатих ракет
Сили оборони максимально зміцнюють всі ділянки кордону з Білоруссю - глава Держприкордонслужби України
За три доби пара Bayraktar ТВ2 знищила російську техніку загальною вартістю близько $26,5 млн - Залужний
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