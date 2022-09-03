Події

11:39 03.09.2022

У МИКОЛАЄВІ ЧУТНІ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ

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У МИКОЛАЄВІ ЧУТНІ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ

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До суду направлено обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який керував операцією захоплення Києва

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