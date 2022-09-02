У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Ударами по Херсону та Енергодару знищено роту окупантів, їх артсистеми та склад боєприпасів – Генштаб ЗСУ
Членів сімей військових пропонують зробити такими, що підлягають обов'язковій евакуації з районів бойових дій, - законопроєкт
Звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС може мати політичні та економічні наслідки для РФ – голова енергокомітету Ради
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