Події

16:46 02.09.2022

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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Країни G7 підтвердили прагнення відмовитися від російської нафти на своїх ринках.

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